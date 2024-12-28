Минэнерго и НКРЭКУ должны проконтролировать выплату долгов на энергорынке, - эксперт

После уплаты компанией Энергоатом всех необходимых платежей в адрес ГП "Гарантированный покупатель" проблема долгов осталась, поскольку деньги не продолжили движение дальше по цепи компаний на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.

"Компания выплатила 100% платежей по ПСО для населения. Более того - компания за последние 9 месяцев погасила и долги предыдущих периодов в сумме 17 млрд грн", - сказал Трохимец.

При этом он отметил, что говорить о хэппи энде в этой истории рано, ведь большая часть этих денег - это неоплаченный тариф на передачу.

"То есть еще Укрэнерго должно получить деньги, чтобы дальше использовать их для покрытия своих расходов и оплату ПСО по ВИЭ", - добавил адвокат.

Он подчеркивает, что в цепи платежей одни долги перед Гарпоком закрылись, но другие остались. Соответственно, Гарпок не имеет возможности дальше рассчитаться перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

"На эту проблему с расчетами стоит обратить внимание НКРЭКУ и Минэнерго. Потому что нет лишнего времени, чтобы в условиях значительных обстрелов энергетики тратить еще месяцы на поиск денег у различных участников рынка, чтобы наконец выйти из долгового кризиса на рынке электроэнергии", - сообщил Трохимец.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.

По мнению экспертов, правительство, парламент и Нацкомиссия по вопросам энергетики должны спасти энергетику от паралича из-за имеющихся многомиллиардных долгов, которые постоянно увеличиваются.