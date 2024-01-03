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В Минэнерго сообщили о ситуации в энергосистеме после вчерашнего ракетного удара

Украина, Среда 03 января 2024 09:59
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В Минэнерго сообщили о ситуации в энергосистеме после вчерашнего ракетного удара Фото: дефицит электроэнергии нет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 3 января дефицит электроэнергии в Украине не зафиксирован и не ожидается на текущие сутки. Генерации, производимой в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным пресс-службы, аварийный ремонт выведен блок ТЭЦ, в течение суток из краткосрочных аварийных ремонтов в работу вышли 4 единицы тепловой генерации. В резерве 2 блока ТЭС, которые будут задействованы при необходимости.

Последствия обстрелов

В Минэнерго в результате массированных ракетных обстрелов 2 января обесточивались высоковольтные линии и подстанции в Киевской области, были временные нарушения в работе ГЭС.

По состоянию на утро 3 января в Киеве и Киевской области свет есть у всех потребителей, обесточенных из-за массированных ракетных обстрелов. Накануне в Киеве было обесточено около 260 тысяч абонентов, в области - более 184 тысяч.

В Николаевской области из-за взрыва у подстанции отключилась линия ВЛ 150 кВ, обесточивались бытовые потребители, которые были оперативно запитаны. При этом снизили генерацию 6 ВЭС - вечером 2 января работа станций была возобновлена.

Кроме того, во время артиллерийского обстрела ВЛ 110 кВ в Донецкой области отключился блок ТЭС, обесточились бытовые потребители. В течение часа все абоненты запитаны по резерву.

Напомним, 2 января российские войска обстреляли Украину ракетами разных типов. Самый большой удар агрессор направил в Киев. В результате атаки в некоторых районах города исчезли свет и водоснабжение.

Детальнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов России по энергосистеме читайте в материале РБК-Украина.

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відключеня світла Минэнерго
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