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Міненерго підтримало законопроект про європейські правила прозорості на енергоринку REMIT

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 15:15
Міненерго підтримало законопроект про європейські правила прозорості на енергоринку REMIT Фото: Міністерство енергетики підтримало прийняття законопроекту №4503 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство енергетики підтримало прийняття законопроекту №4503 авторства Людмили Буймістер ("Слуга народу") про імплементацію положень законодавства Європейського союзу про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках (запровадження регламенту REMIT).

Про це йдеться в листі Міненерго за підписом в.о. міністра Юрія Вітренка, який є в розпорядженні РБК-Україна.

"Міненерго підтримує проект закону з наступних причин: його прийняття покращить існуюче законодавче та регуляторне середовище енергетичного сектору шляхом його гармонізації з нормативно-правовою базою та найкращими пракритами ЄС; забезпечить виконання міжнародних зобов’язань України в рамках договору про заснування Енергетичного співтовариства та виконання плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - йдеться в листі.

Також Міненерго вказало, що прийняття проекту закону посилить відповідальність з маніпуляції на ринку електроенергії і природного газу, надасть ефективний механізм розслідування таких зловживань.

"Положення проекту закону сприятимуть зростанню конкуренції та підвищенню ліквідності на оптових енергетичних ринках", - зазначили в Міненерго.

Міністерство надало також пропозиції для вдосконалення проекту закону, зокрема щодо врегулювання положень про професійну таємницю та механізму розкриття інсайдерської інформації.

Нагадаємо, проект закону про запровадження в Україні регламенту REMIT № 4503 зареєстрований народним депутатом Людмилою Буймістер в грудні 2020 року.

Наприкінці березня 2021 року законопроект був схвалений комітетом Ради з питань євроінтеграції, а також підтриманий Секретаріатом Енергетичного співтовариства, Європейською федерацією енергетичних трейдерів (EFET), Американською торгівельною палатою та Європейською бізнес-асоціацією.

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