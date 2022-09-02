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Міненерго не планує скасовувати "зелений" тариф, - нардеп

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П'ятниця 02 вересня 2022 18:29
Міненерго не планує скасовувати "зелений" тариф, - нардеп Фото: Олексій Кучеренко (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство енергетики виступає проти скасування "зеленого" тарифу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Кучеренка у Facebook.

"Міністр Герман Галущенко заявляє, що в міністерства немає планів скасовувати зелений тариф. Чутки і розмови влади про це неабияк непокоїли інвесторів. Хоча я завжди заявляв, що обов’язки держава має виконувати", - написав він.

Кучеренко зазначив, що також міністерство хоче допомогти компаніям, які вже придбали обладнання для "зеленої" енергетики, і дати можливість добудувати свої "зелені" електростанції.

Він сподівається, що Міненерго дійсно виконає свої зобов’язання, оскільки це особливо актуально в умовах можливості експорту української електроенергії в Європу, за умови її профіциту.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та збільшувати експорт електроенергії до Євросоюзу.

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