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Міненерго нагородило енергетиків ДТЕК за роботу під час бойових дій

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Понеділок 06 червня 2022 22:16
Міненерго нагородило енергетиків ДТЕК за роботу під час бойових дій Фото: Міненерго нагородило енергетиків ДТЕК за роботу під час бойових дій (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство енергетики відзначило державними нагородами та почесними грамотами енергетиків ДТЕК за роботу під час бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства енергетики.

"За самовіддані дії під час виконання аварійно-відновлювальних робіт, налагодження роботи об’єктів життєзабезпечення населення під час бойових дій в результаті нападу російських загарбників на Україну" - йдеться у наказі.

Зокрема міністерство нагородило 9 енергетиків "ДТЕК Мережі" нагрудними знаками "Відмінник енергетики України", ще 36 енергетиків компанії отримали грамоти. Двоє енергетиків "ДТЕК Енерго" отримали почесні грамоти від міністерства за сміливість і мужність під час порятунку людей з Маріуполя.

Нагадаємо, в березні прем'єр-міністр Денис Шмигаль вручив нагороди енергетикам, які фактично під час бойових дій здійснювали відновлення пошкоджених електромереж.

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ДТЕК Минэнерго
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