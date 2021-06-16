Міненерго має заблокувати введення акцизого збору на "зелену" енергію в Україні, - нардеп

Міністерство енергетики має допомогти народним депутатам заблокувати ініціативу щодо введення акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, оскільки це зупинить розвиток сектору та скоротить зовнішні інвестиції в економіку України.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook.

"Під час круглого столу звернувся до міністра енергетики Германа Галущенка з пропозицією допомоги у вирішенні питання по "зеленій енергетиці", - сказав Гончаренко.

За його словами, зараз держава не виконує зобов’язання перед інвесторами відновлювальної енергетики і має великі борги. Це порушує меморандум, який був підписаний раніше з нашим урядом, а також знищує інвестиційний імідж України.

"Як співголова МФО "Чиста енергія - здорове довкілля" хочу заявити, що нас турбує законопроект, який потрапив у Раду за каденції іншого міністра. Він передбачає порушення ще однієї умови меморандуму, а саме введення акцизу на джерела відновлювальної енергії. Це може знову заподіяти величезної шкоди нашому інвестиційному іміджу". - підкреслив депутат.

При цьому він зазначив, що міністр Галущенко має допомогти депутатам зупинити цю шкідливу для галузі ініціативу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою в діапазоні 3,2-40%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

Наприкінці травня народні депутати України, які входять до міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" поскаржилися в Секретаріат Енергетичного Співтовариства ЄС на протиправні дії Кабінету міністрів і Міністерства фінансів про введення акцизного збору на "зелену" енергію в Україні, що суперечить законодавству ЄС.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.