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Міненерго: українські ТЕС суттєво скорочують викиди

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Київ, Середа 26 травня 2021 09:47
Міненерго: українські ТЕС суттєво скорочують викиди Фото: українські ТЕС скорочують викиди (flickr)
Автор: РБК-Україна

В Україні спостерігається стійка тенденція до скорочення викидів пиловугільними енергоблоками ТЕС і зростання частки вуглецево-нейтральної електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел.

Про це заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов в коментарі РБК-Україна.

"Якщо у 2016 році частка генерації ТЕС в загальному виробництві електроенергії складала 32,2%, то за підсумками 2020 року тепловими електростанціями було вироблено лише 27,2%. Ця тенденція збережеться й надалі - відповідно до затвердженого Міненерго прогнозного балансу електричної енергії за підсумками поточного року очікується подальше скорочення вугільної генерації ТЕС до 25,6%", - пояснив замміністра.

Він наголосив, що загалом українську енергетику можна віднести до низьковуглецевих, адже частка кліматично нейтральної електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, великих ГЕС та з ВДЕ за підсумками року покриває близько 2/3 всього споживання.

При чому, в поточний літній період внаслідок збільшення генерації з ВДЕ, частка низьковуглецевої електроенергії зростає до 80%, зазначив замміністра.

За його словами, приватні ТЕС продовжували навіть в умовах кризи здійснювати екологічну модернізацію енергоблоків, однак цього виявилося не достатньо. Те, що Україна не перевищує криву по викидам і не порушує зобов'язання перед ЄС - це лише питання часу, вважає замміністра.

Немчинов наголосив, що в планах міністерства у найближчі десятиріччя повністю відмовитися від спалення вугілля на ТЕС.

Нагадаємо, раніше голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков повідомив, що українські ТЕС знизили на 50% викиди забруднюючих речовин. Це удвічі нижче гранично допустимих норм, які зафіксовані в Національному плані скорочення викидів (НПСВ) та погоджені Європою.

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