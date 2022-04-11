У Мінекономіки запустили чат-бот з інформацією про трудові відносини в умовах війни

Міністерство економіки запустило у Telegram чат-бот, в якому можна знайти актуальну інформацію про трудові відносини в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки Юлію Свириденко.

"Завдяки @TrudEconomBot українці будуть обізнаними з новим трудовим законодавством та знайдуть для себе найоптимальніші шляхи адаптації до реалій воєнної економіки", - розповіла вона.

Зокрема, за принципом відповідей на поширені запитання тут систематизовані дані про прийняття та звільнення з роботи; режим робочого часу; відпустки; оплату праці; гарантії для оборонців України; ведення документації та подання звітності; перевірки та відповідальність за порушення.

"Для уряду сьогодні одне з пріоритетних завдань – максимально забезпечити роботою усіх працездатних громадян, щоб відновити економічну активність та зміцнити нашу здатність чинити опір і перемагати російських агресорів", - написала Свириденко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що команда глави держави та уряд України розробляють стратегію розвитку економіки в умовах воєнного часу.