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Мінекономіки закликало західні енергокомпанії розірвати стосунки з Росією

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Четвер 14 квітня 2022 18:15
Мінекономіки закликало західні енергокомпанії розірвати стосунки з Росією Фото: Мінекономіки закликало західні енергокомпанії розірвати стосунки з Росією (Віталійа) Носач, РБК-Україн
Автор: Артем Горовенко

Міністерство економіки України звернулось з листом до великих західних енергетичних компаній та закликало їх припинити працювати в Росії через її напад на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист міністерства до ряду іноземних компаній.

"Звертаємося до вашої компанії з проханням припинити будь-яку підприємницьку та економічну діяльність з країною-агресором і таким чином підтримати український народ і мирне майбутнє світу", - йдеться в листі.

Раніше аналогічний заклик звучав від найбільших українських енергокомпаній - "Нафтогазу", ДТЕК і "Укренерго".

В міністерстві підкреслили, що активна позиція компаній щодо розриву будь-яких зв’язків із країною-агресором та засудження російського нападу на Україну стане підтвердженням їх відповідальності перед суспільством та відданості ідеалам миру та гуманізму.

Так, Мінекономіки відправило листа керівництву компаній Uniper SE, Vitol, Trafigura Group, Gasum Energy Company, Geoplin, Glencore, INCO Engineering, CEEnergy Zrt, OLKO Maschinentechnik, Schaeffler Group, Prvo plinarsko društvo d.o.o., Slovenský plynárenský priemysel, SMT Scharf GmbH та TechnipFMC plc.

Нагадаємо, раніше група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили спільний проект Stop Bloody Energy, у рамках якого закликають західні компанії припинити співпрацю з РФ у паливно-енергетичній сфері.

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