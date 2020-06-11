ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінекономіки може прийняти рішення по дизпаливу на користь Коломойського

Новини » Економіка     11.06.2020 - 10:39
Мінекономіки може прийняти рішення по дизпаливу на користь Коломойського
Фото: Ігор Петрашко (facebook.com)

Рішення може бути прийняте вже на наступному тижні

Лобісти Ігоря Коломойського переламали хід розгляду скарги на постачання дизпалива і скрапленого газу з Росії комісією з міжнародної торгівлі при Міністерстві економіки й рішення може бути прийнято на користь олігарха.

Про це написав директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в Facebook", передає РБК-Україна.

"Лобістам українських НПЗ на чолі з "Укртатнафтою" Ігоря Коломойського вдалося переломити хід розгляду скарги на постачання дизпалива і скрапленого газу з Росії. Якщо 22 травня міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі планувала відмовити позивачам, то станом на сьогодні велика ймовірність проведення розслідування та введення попередніх заходів – 8,5% мита" - написав Куюн.

На його думку, це сталося завдяки безпрецедентному адміністративному та медійному тиску на міністра економіки Ігоря Петрашка та його заступника Тараса Качку, який висловив свою професійну думку про відсутність підстав для розслідування.

"Не виключено, що рішення може бути прийняте вже на наступному тижні. Головні результати: зростання частки ринку ІВК на ринку дизпалива з 20 до 30%. Невелике зростання оптових цін на ДТ (в межах 1 грн/л). Турбулентність різного ступеня тяжкості в періоди пікового споживання в серпні-жовтні", - пише Куюн.

Нагадаємо, раніше директор НТЦ "Психея" Сергій Сапегін підкреслив, що підвищення акцизу на зріджений газ і мита на імпортне паливо дизельне вдарить, насамперед, по найменш платоспроможним українцям.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України топливогазМіністерство економічного розвитку і торгівлі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся