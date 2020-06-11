Мінекономіки може прийняти рішення по дизпаливу на користь Коломойського

Фото: Ігор Петрашко (facebook.com)

Рішення може бути прийняте вже на наступному тижні

Лобісти Ігоря Коломойського переламали хід розгляду скарги на постачання дизпалива і скрапленого газу з Росії комісією з міжнародної торгівлі при Міністерстві економіки й рішення може бути прийнято на користь олігарха.

Про це написав директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в Facebook", передає РБК-Україна.

"Лобістам українських НПЗ на чолі з "Укртатнафтою" Ігоря Коломойського вдалося переломити хід розгляду скарги на постачання дизпалива і скрапленого газу з Росії. Якщо 22 травня міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі планувала відмовити позивачам, то станом на сьогодні велика ймовірність проведення розслідування та введення попередніх заходів – 8,5% мита" - написав Куюн.

На його думку, це сталося завдяки безпрецедентному адміністративному та медійному тиску на міністра економіки Ігоря Петрашка та його заступника Тараса Качку, який висловив свою професійну думку про відсутність підстав для розслідування.

"Не виключено, що рішення може бути прийняте вже на наступному тижні. Головні результати: зростання частки ринку ІВК на ринку дизпалива з 20 до 30%. Невелике зростання оптових цін на ДТ (в межах 1 грн/л). Турбулентність різного ступеня тяжкості в періоди пікового споживання в серпні-жовтні", - пише Куюн.

Нагадаємо, раніше директор НТЦ "Психея" Сергій Сапегін підкреслив, що підвищення акцизу на зріджений газ і мита на імпортне паливо дизельне вдарить, насамперед, по найменш платоспроможним українцям.

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Автор: РБК-Україна