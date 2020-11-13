Мінекономіки може ліквідувати монополію на тютюновому ринку, однак не робить цього, - екс-член АМКУ

Фото: сигарети (РБК-Україна)

Чиновники, у тому числі керівництво Міністерства економічного розвитку, не зацікавлені у ліквідації монополії компанії "Тедіс-Україна" на тютюновому ринку.

Про це заявила колишня держуповноважена Антимонопольного комітету Україні Агія Загребельська.

"Проблема, як на мене, що ми не бачимо щирого бажання з боку державних чиновників дійсно цю ситуацію поламати. Всі намагання, які вчиняються, вони по суті схожі на так звану гру в піддавки. Держава немов би нападає, але за підсумком, як ми бачимо, жодних результатів немає", - зазначила вона.

За словами екс-чиновниці, схоже, що влада намагається перерозполілити корупційні схеми та потоки.

"В такому випадку присутній лобізм інтересів "Тедіса" окремими чиновниками за корупційні доходи з цього бізнесу. Тобто, "Тедіс" діє, як на мене, абсолютно однаково при різній владі. Він знаходить точки дотику, на яких він може мотивувати чиновників незаконним шляхом приймати певні рішення", - додає Загребельська.

За її словами, проект урядового розпорядження про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів, розроблене Мінекономрозвитку Ігоря Петрашка не відповідає ані інтересам держави, ані відповідним європейським директивам.

"Вона (влада, - ред.) легалізує монополію компанії, яка вже звинувачувалася у зловживанні монопольним становищем, в неконкурентних узгоджених діях, ухиленні від сплати податків, у фінансуванні тероризму і в усіх інших злочинах, які тільки можуть бути фінансові в Кримінальному кодексі", - вважає екс-член АМКУ.

Нагадаємо, у серпні Кабінет міністрів України презентував розроблений Міністерством економічного розвитку проект "Національного оператора на ринку тютюнових виробів".

Завданнями "пілоту" є звичайні в таких випадках цілі – посилення контролю за ухилянням від сплати податків на ринку, контрабандою та контрафактом, нелегальним виробництвом, виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС про посилення контролю за обігом тютюнових виробів.

Раніше народний депутат Олександр Качура заявив, що у фракції партії "Слуга народу" обговорюється питання відставки міністра економічного розвитку Ігоря Петрашка через спробу пролобіювати легалізацію монополії компанії "Тедіс-Україна" на тютюновому ринку.