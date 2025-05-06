Минприроды не помогает промышленности в вопросах отсрочки СВАМ, - эксперты

Об этом свидетельствует тот факт, что за 8 месяцев до введения этой пошлины, власть даже не обратилась к ЕС с просьбой не применить СВАМ к Украине, согласно статье Регламента о форс-мажоре.

"Пока Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов отчитывается, что "Украина продолжает активный технический и политический диалог с Европейской комиссией по СВАМ", вдруг оказалось, что в Еврокомиссии даже не получали официального обращения с просьбой об отсрочке для Украины. И это несмотря на то, что Кабмин сформировал рабочую группу по этому вопросу еще в 2021 году - ни одного заседания которой так и не состоялось", - указывает издание.

Представители отечественных предприятий неоднократно обращались к власти с предложением активизировать переговоры с ЕС о порядке применения СВАМ к Украине - ведь в условиях полномасштабного вторжения проводить декарбонизацию предприятий и платить дополнительную углеродную пошлину на одном уровне с европейскими производителями бизнес просто не способен финансово, указывает издание.

"Поэтому промышленники просят власть договориться с европейскими партнерами об отсрочке применения CBAM - тем более, что наша страна имеет право на применение пункта 30.7 регламента CBAM, который предусматривает возможность исключения страны из-под действия CBAM во время действия форс-мажорных обстоятельств, к которым относится война. Это помогло бы избежать разрушительного влияния этого механизма на украинскую экономику", - отметили в "ЭкоПолитике".

Там подчеркнули: если предприятия, которые обеспечивают поступление значительной части налогов в бюджет страны, будут вынуждены прекратить свою деятельность, экономика Украины может не выдержать такого дефицита. А вот при условии применения декларативного принципа, отечественные предприятия могли бы отчитываться ЕС о собственных выбросах, но не платили бы стоимость сертификатов.

"Еврокомиссия заявила, что до сих пор ни одна страна не обращалась к ним с просьбой об отсрочке во введении экологической пошлины СВАМ. Возникает резонный вопрос: а чем уже 4 года занимается рабочая группа по переговорам, созданная Кабмином, что ее члены даже не смогли подать официальное обращение к Еврокомиссии с просьбой об отсрочке СВАМ для Украины в условиях форс-мажора? И почему председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко заявляет о намерении подать такое обращение тогда, когда до полноценного внедрения углеродной пошлины ЕС остается только 8 месяцев?", - резюмирует издание.

Ранее в Федерации работодателей Украины посчитали, что после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки СВАМ, уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП, а к 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.