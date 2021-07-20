ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Більше мільйона школярів Великобританії ізолюються через контакт з хворими на COVID

Новость на русском →
Великобританія, Вівторок 20 липня 2021 18:45
Більше мільйона школярів Великобританії ізолюються через контакт з хворими на COVID Фото: Більше мільйона школярів Великобританії були змушені ізолюватися через контакт з хворими (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За останні два тижні, кількість британських школярів, які були змушені ізолюватися через контакт з хворими на COVID - зріс на 70%. У 47 тисячі учнів було підтверджено коронавірус, тоді як інші контактували з ними у школі, або за її межами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Варто відзначити, що разом з 15% (1,05 мільйона) від усіх учнів державних шкіл Англії, самоізолюватися були вимушені й 7% вчителів. Кількість шкіл яку були змушені зачинитися через спалах захворювання також збільшилась.

"У міру наближення кінця семестру в школах спостерігається ще одне різке падіння відвідуваності, в основному через ізоляції учнів. Однак також різко зросла кількість підтверджених випадків Covid в школах", - відзначив генеральний секретар профспілки шкільних керівників NAHT Пол Вайтмен.

Опозиція Великобританії, зі свого боку, критикує уряд країни через те, що він, нібито, робить недостатньо аби компенсувати збитки, яких школярам завдають перерви під час навчального процесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19 Коронавірус
NEWS
Найбагатша людина на Землі здійснила політ в космос, екіпаж Безоса вже повернувся
Найбагатша людина на Землі здійснила політ в космос, екіпаж Безоса вже повернувся
DAILY
Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Квартирне питання. Чому дорожчає нерухомість і що буде з цінами до кінця року