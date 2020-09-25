Мільярдні борги "Нафтогазу" намагаються перекласти на споживачів, - експерт

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)

Законопроекти, лобійовані в інтересах НАК "Нафтогаз України", призведуть до того, що 100-мільярдна заборгованість "Нафтоказа" буде оплачена українськими споживачами.

Про це пише енергетичний експерт Валентин Землянський на своїй сторінці в Facebook.

"Ряд народних депутатів активно лобіює інтереси "Нафтогазу", просуваючи наступні законопроекти: зміни в Закон України "Про ринок природного газу" (№3800); зміни в Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та Податковий кодекс України (№4119 і №4120). Але запропоновані в цих законопроектах варіанти вирішення проблеми боргів так чи інакше призведуть до того, що споживач буде платити більше. Навіть варіант компенсації заборгованості з використанням коштів державного бюджету, по суті, є способом перекласти кошти з кишені кожного українця в кишеню "Нафтогазу", - пише експерт.

Землянський вказує на те, що так зване "відкриття" газового ринку, яке вже з 1 серпня за словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва повинне було звільнити українців від "газового рабства", не змогло вирішити головної проблеми - 100-мільярдної заборгованості, накопиченої за період дії ПСО.

На думку експерта, велика частина цього боргу виникла не через несплату рахунків українцями, а через непрофесійні дії держорганів і, зокрема Кабінету міністрів.

"Водночас "Нафтогаз" блокує через депутатів розгляд законопроекту №3800-1, в якому запропоновано механізм списання накопиченої між учасниками механізму ПСО заборгованості, що не торкнеться кишені пересічних українців", - зазначає він.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко заявив, що непрофесійні дії менеджменту "Нафтогазу" призвели до підвищення цін на газ. За його оцінкою, ціна газу для кінцевого споживача вже у 2020 році досягне 7,5-8 грн за кубометр.