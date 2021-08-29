В Мілані загорівся багатоповерховий житловий будинок

У Мілані загорівся 15-поверховий житловий будинок. Наразі невідомо скільки людей досі знаходиться у будівлі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ansa .

Зазначається, що у будинку проживає близько 70 сімей. Наразі невідомо скільки людей перебуває у будинку, однак пошукові роботи продовжуються.

Про потерпілих поки що не повідомляється. На місці подій працюють пожежники.

Фото: у Мілані горить житловий будинок (ansa.it)

За попередніми даними осередок вогню знаходиться на верхніх поверхах будинку.

EDIFICIO DE 15 PISOS EN Incendio en #Milan esta tarde, con una gran columna de humo que se elevó hacia el cielo. El incendio estalló en un apartamento en Via Giacomo Antonini alrededor de las 17.30 horas. #Milano #Fire #ITA

@MiTomorrowpic.twitter.com/VrqoMvZrhd — Santiago Corral (@enfermeria) August 29, 2021

Пожежа майже повністю знищила будівлю.