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В Мілані загорівся багатоповерховий житловий будинок

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Мілан, Неділя 29 серпня 2021 20:55
В Мілані загорівся багатоповерховий житловий будинок Фото: у Мілані горить житловий будинок (ansa.it)
Автор: Сергій Пишкін

У Мілані загорівся 15-поверховий житловий будинок. Наразі невідомо скільки людей досі знаходиться у будівлі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Зазначається, що у будинку проживає близько 70 сімей. Наразі невідомо скільки людей перебуває у будинку, однак пошукові роботи продовжуються.

Про потерпілих поки що не повідомляється. На місці подій працюють пожежники.

Фото: у Мілані горить житловий будинок (ansa.it)

За попередніми даними осередок вогню знаходиться на верхніх поверхах будинку.

Пожежа майже повністю знищила будівлю.

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