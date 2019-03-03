В Мілані пройшов марш проти расизму

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Десятки тисяч людей вийшли на масову акцію

В Мілані (Італія) пройшла масова акція за участі близько 200 тисяч людей проти расизму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, у акції взяло участь близько 200 тисяч людей. Учасники демонстрації виступили проти жорсткої антиміграційної політики нинішнього італійського уряду.

Так, активісти пройшли маршем центром Мілана, після чого зібралися на центральній площі міста перед Міланським собором.

За даними представника мерії Мілана П'єрфранческо Маджоріно, в акції взяли участь близько 200 тисяч людей.

Повідомляється також , що демонстрація була організована низкою громадських організацій. Гаслом акції стало "Люди передусім".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулого року в італійському місті Флоренція більше 10 тис. людей узяли участь у ході проти расизму, яка була організована після вбивства громадянина Сенегалу Іді Дієне.

На марш вийшли представники сенегальській громади й численні жителі Флоренції, було багато сімей із дітьми, людей похилого віку і підлітків. У заході також узяли участь політики, в тому числі мер Флоренції Даріо Нарделлі.