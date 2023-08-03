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Михайлюк получил предложение от гранда НБА: вице-чемпион Греции взял паузу

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Бостон, Четверг 03 августа 2023 12:30
Михайлюк получил предложение от гранда НБА: вице-чемпион Греции взял паузу Фото: Святослав Михайлюк провел полсезона 2022/23 за "Шарлотт {орнетс" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Звезда баскетбольной сборной Украины Святослав Михайлюк сможет продолжить выступления в Национальной баскетбольной ассоциации, если примет предложение "Бостон Селтикс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SDNA.

26-летний украинец попал на радары культовой американской команды. "Селтикс" сделал предложение универсальному баскетболисту.

Михайлюк может заработать 1 млн долларов "чистыми" в случае перехода. Постоянный претендент на чемпионство в НБА, однако, собрал оптимальный состав на предстоящий сезон. Украинский защитник в свою очередь получит роль глубокого резервиста.

Другой вариант Михайлюка – возвращение в Европу. Наибольший интерес к воспитаннику черкасского баскетбола проявил "Панатинаикос". Афиняне готовы предложить украинцу контракт на два года и ведущее место в рядах участника Евролиги.

ПАО предоставил Михайлюку время на размышления. В ближайшие несколько дней украинский баскетболист должен принять решение о своем будущем. Лидер сборной раньше стремился до последнего ждать предложений из НБА, но греческий гранд не будет ждать до осени.

После 3.3 минут в среднем за "Никс" в первой половине сезона 2022/23 время Михайлюка на паркете в рядах "Шарлотта" выросло до 22.5 минут. Итоговая средняя цифра украинца в составе "Хорнетс" – 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи, 0.7 перехватов.

К слову, баскетбольная сборная Украины потеряла двух звезд на пре-квалификацию к Олимпиаде.

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