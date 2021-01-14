МЗС запустив сайт про Україну

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністерство закордонних справ запустило сайт про Україну. Держава України вже викупила інтернет-домен Ukraine.com, на якому буде розміщений даний сайт.

Про це на брифінгу заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, в основі сайту буде візуальний бренд Ukraine Now.

"Нам вдалося отримати під контроль і управління держави інтернет-домен ukraine.ua. Тепер за цією адресою буде розташований сайт, який буде розповідати світу про Україну. Цей сайт може стати магнітом для іноземного туриста, бізнесмена і студента", - заявив Кулеба.

Сайт буде складатися з розділів Explore (Відкрий Україну), Invest (Інвестуй в Україні) і Study (Вчися в Україні). У розділі Explore можна буде знайти інформацію про те, куди поїхати, побачити, як провести вільний час, дізнатися історію України. Invest буде роз'яснюватися як інвестувати в Україну і чому це вигідно. У розділі Study іноземні студенти зможуть дізнатися, де в Україні вони зможуть вчитися, а також які освітні послуги вони можуть отримати в країні.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна хоче провести Олімпійські ігри 2030 або 2032 років. За словами міністра спорту Вадима Гутцая, до цього часу в країні буде готова необхідна інфраструктура.

Також повідомлялося, що для України наразі відкритими лишаються 83 країни, що майже на 20 більше, ніж наприкінці минулого року.