МЗС радить українцям утриматися від візитів до Греції

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українцям радять придбати страховий полюс

Міністерство закордонних справ України дало рекомендації українцям щодо візиту до Греції через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент консульської служби МЗС.

Так, громадянам України рекомендують утриматися від поїздок до охоплених коронавірусом регіонів Західної Греції, а саме Іліа і Ахаїа на півострові Пелопонес, а також острова Закінтос, де зафіксовано найбільшу кількість випадків захворювання.

Крім того, громадянам, які планують відвідати Грецію чи наразі перебувають в країні, рекомендують уникати контактів з тваринами, продуктами тваринного походження та морепродуктами, уникати контактів з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань, та суворо дотримуватися заходів особистої гігієни.

"У разі виявлення симптомів респіраторного захворювання верхніх дихальних шляхів, невідкладно звернутися до лікаря. Також, громадянам України, які планують подорож до Греції, необхідно придбати медичний страховий поліс", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше Департамент консульської служби дав рекомендації громадянам України щодо візиту до США у зв'язку з введенням обмежень на в'їзд іноземців з Європи. Українці, які упродовж останніх 14 днів перебували на території країн ЄС, що не мають між собою внутрішніх кордонів, не зможуть потрапити в США.