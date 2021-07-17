У МЗС РФ побачили "придушення свободи слова" в Україні. Звернулися до ОБСЄ

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що в Україні присутня "кричуща практика придушення свободи слова". Таким чином вона відреагувала на візит в Україну спецпредставника ОБСЄ зі свободи слова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Захарової.

Вона зазначила, що "серйозного розбору неподобств", які нібито відбуваються в Україні "світ так і не дочекався".

Захарова нагадала про закриття телеканалів кума Володимира Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна". NewsOne і ZIK. А також про блокування низки пропагандистських російських телеканалів і сайтів.

"Можливо, варто більш чітко артикулювати неприйнятність такої політики? Недостатньо просто "бажати успіхів" у пошуку "правильних методів боротьби з дезінформацією". Потрібно своєчасно, повно і відверто реагувати на кричущу практику придушення свободи слова", - вважає Захарова.

За результатами візиту представник ОБСЄ заявила про прихильність України демократичним цінностям. Захарова ці слова також розкритикувала.