МЗС РФ пообіцяло відповісти на заяву Волкера про невиконання мінських угод

Фото: Курт Волкер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Москва має намір опублікувати матеріали, що спростовують заяви Волкера

Міністерство закордонних справ Росії відповів на заяви спеціального представника Держдепу США по Україні Курта Волкера про невиконання Москвою мінських угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва має намір опублікувати матеріали, що спростовують заяви Волкера невиконання Росією мінських угод.

"До чергової річниці підписання мінських домовленостей спецпредставник США по українському врегулюванню пан Волкер... опублікував у своєму блозі, в своїх акаунтах якусь таблицю, покликану продемонструвати те, як Росія не виконує свої зобов'язання за мінським домовленостям", - сказала вона, додавши, що РФ не залишить "без відповіді випади пана Волкера"

Також вона сказала, що в мінських угодах "немає ні слова про зобов'язання Росії".

Захарова також нагадала, що Волкер у Вашингтоні представив відповідний сайт про агресію Росії в Україні. У МЗС РФ заявили, що сайт є "частиною передвиборчої програми".

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що Росія протягом чотирьох років порушує мінські угоди. Спецпредставник США нагадав, що чотири роки тому РФ підписала комплекс заходів щодо виконання мінських угод, який містив пункт про припинення вогню 14 лютого, однак приблизно через тиждень Росія і підлеглі їй сили захопили Дебальцеве.