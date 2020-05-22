МЗС назвав терміни рішення трибуналу у справі про захоплення моряків

Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Рішення очікується протягом 2022-2023

Міжнародний трибунал з морського права може винести рішення у справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів в кінці 2022 - на початку 2023 року. При цьому терміни залежать від порядку розгляду справ.

Про це на онлайн-брифінгу заявив заступник міністра закордонних справ і представник України у міжнародних судах проти Росії Євген Єнін.

За його словами, трибунал може розділити процес на дві стадії або розглядати як єдине ціле.

"Ми очікуємо на рішення трибуналу протягом кінця 2022 - початку 2023 року", - зазначив Єнін.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba щодо справи України проти РФ в Арбітражному Трибуналі. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 21 травня 2020 р.

Він уточнив, що Росії дадуть три місяці на подачу заперечень з приводу юрисдикції трибуналу. Показання з української сторони будуть давати члени екіпажу захоплених у листопаді 2018 року кораблів, а також їхній адвокат Микола Полозов. На сьогодні Україна не може розголошувати суму заявленого збитку, оскільки меморандум є конфіденційним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вимагатиме від Росії моральної та матеріальної компенсації для моряків. Українська сторона заявляла, що досліджувала кращі світові практики з цього питання, в тому числі практику Європейського суду з прав людини.

Йдеться про захоплення військових кораблів і членів екіпажу в листопаді 2018 року під час проходу по Керченській протоці. Тоді Російська Федерація звинуватила українських моряків нібито в порушенні державного кордону і утримувала їх майже рік. Моряки були звільнені під час обміну полоненими у вересні 2019 року, кораблі були передані трохи пізніше.

Автор: Іван Петров