ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Microsoft відклав на невизначений термін повернення співробітників в офіси

Новость на русском →
США, П'ятниця 10 вересня 2021 13:31
Microsoft відклав на невизначений термін повернення співробітників в офіси Фото: Microsoft відкладе повернення співробітників в офіси через пандемію коронавірусу (flickr.com/jeepersmedia)
Автор: Тіберій Юрик

Корпорація Microsoft відклала повернення своїх співробітників в офіси на невизначений термін. Це рішення пов'язане з ростом числа випадків заражень COVID-19 в США і поширенням штам "Дельта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт корпорація.

"Враховуючи невизначеність з COVID-19, ми вирішили відмовитися від спроб прогнозувати нову дату повного відкриття наших офісів в США на користь відкриття наших американських офісів тоді, коли це буде безпечно відповідно до рекомендацій органів охорони здоров'я", - заявив віце-президент Microsoft Джаред Спарату.

Повідомляється, що співробітники компанії повинні були повернутися в офіси 4 жовтня.

Раніше повернення своїх співробітників в офіси відклали Apple, Amazon, Facebook і Google.

Нагадаємо, що Google планує вакцинувати своїх працівників, перед тим, як дозволить їм повернутися до роботи в офісі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Microsoft
NEWS
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
DAILY
Війна – не перешкода. Як і чим Україна продовжує торгувати з Росією
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Війна – не перешкода. Як і чим Україна продовжує торгувати з Росією