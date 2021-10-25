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Microsoft звинуватила хакерів Росії у кібератаках в 2020 році

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Понеділок 25 жовтня 2021 20:09
Microsoft звинуватила хакерів Росії у кібератаках в 2020 році Фото: Microsoft звинуватила хакерів Росії у кібератаках в 2020 році (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Microsoft виявила нові кібернапади, які сталися в 2020 році на клієнтів SolarWinds. На її думку, до них причетні хакери Росії Nobelium.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Зазначається, що США й інші країни пов’язують Nobelium з зовнішньою розвідкою Росії.

Кібернапади у 2020 році були направлені проти компанії, яка займається перепродажем програмного забезпечення й наданні технологічних послуг. Втім, з 1 липня по 19 жовтня 2020 року під загрозою були 609 компаній, а загальна кількість нападів перевищує 22 800.

"Нещодавня діяльність є ще одним свідченням того, що Росія намагається отримати довгостроковий системний доступ до різних точок в мережі постачання технологій і створити механізм нагляду - тепер, або в майбутньому - за цілями, які цікавлять російський уряд", - заявив віцепрезидент Microsoft Том Берт.

Під час нападу на Solarwinds хакери змогли отримати доступ до урядових мереж Штатів й мережі інших компаній.

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Сполучені Штати Америки Microsoft Кібератака
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