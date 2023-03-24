Miami Open: Калинина уступила хозяйке соревнований во втором круге

Miami Open 2023, 2-й раунд, женщины

Кенин – Калинина – 2:0 (6:3, 6:4)

Активнее матч начала хозяйка корта. Кенин классно провела дебют и с брейком обеспечила гандикап (3:0). Впрочем, первая ракетка Украины смогла вернуться в игру. Калинина и себе выиграла три гейма подряд с тем же одним взятым на подаче соперницы очком.

Правда, такой героизм украинки оказался напрасным. Американка легко выиграла два гейма на собственной подаче, а между ними оформила второй в сете брейк. Калинина же в этой ситуации не смогла навязать конкуренцию теннисистке из США,

Вторая партия со старта пошла по схожему сценарию. Кенин оформила брейк, а затем не без проблем выиграла пункт на собственной подаче. Украинская теннисистка трижды была в шаге от того, чтобы сразу же ответить брейком, но американка выдержала давление оппонентки.

Однако, дальше Калинина снова вернулась в игру, в том числе и благодаря выигранному на подаче Кенин очку (3:3). Началась игра нервов. 26-летняя украинка отдала еще один "свой" гейм, но сражалась до последнего. Она даже отыграла один матч-пойнт. Однако американская теннисистка со второй попытки завершила поединок.