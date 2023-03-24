ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Miami Open: Калинина уступила хозяйке соревнований во втором круге

Новина українською →
Майами, Пятница 24 марта 2023 22:39
Miami Open: Калинина уступила хозяйке соревнований во втором круге Фото: Ангелина Калинина не смогла преодолеть второй раунд (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Поражением украинской теннисистки Ангелины Калининой от американки Софии Кенин завершился матч 1/32 финала турнира за океаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Miami Open 2023, 2-й раунд, женщины

Кенин – Калинина – 2:0 (6:3, 6:4)

Активнее матч начала хозяйка корта. Кенин классно провела дебют и с брейком обеспечила гандикап (3:0). Впрочем, первая ракетка Украины смогла вернуться в игру. Калинина и себе выиграла три гейма подряд с тем же одним взятым на подаче соперницы очком.

Правда, такой героизм украинки оказался напрасным. Американка легко выиграла два гейма на собственной подаче, а между ними оформила второй в сете брейк. Калинина же в этой ситуации не смогла навязать конкуренцию теннисистке из США,

Вторая партия со старта пошла по схожему сценарию. Кенин оформила брейк, а затем не без проблем выиграла пункт на собственной подаче. Украинская теннисистка трижды была в шаге от того, чтобы сразу же ответить брейком, но американка выдержала давление оппонентки.

Однако, дальше Калинина снова вернулась в игру, в том числе и благодаря выигранному на подаче Кенин очку (3:3). Началась игра нервов. 26-летняя украинка отдала еще один "свой" гейм, но сражалась до последнего. Она даже отыграла один матч-пойнт. Однако американская теннисистка со второй попытки завершила поединок.

К слову, ранее Федерация тенниса Украины отреагировала на обвинение НОК в соревновании с представителями РФ и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию