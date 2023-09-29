Мы хотели бы, чтобы в октябре советники снова собрались для подготовки саммита мира, - Ермак

В середине октября политические советники лидеров государств снова могут собраться на встречу, чтобы обсудить украинскую формулу мира. На повестке дня должна быть подготовка Глобального саммита по формуле мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака на встрече с журналистами.

"Мы работаем над тем, чтобы во второй половине октября состоялась вторая встреча (политических советников по формуле мира - ред.). Эта встреча должна стать подготовкой для проведения саммита. Главная проблема - это место, которое будет удобным для всех. Задача не простая, но мы над этим работаем", - сказал он.

Ермак добавил, что сегодня на встречу по формуле мира собрались более 70 стран.

"Сегодня новый рекорд. 76 стран присутствовали", - резюмировал он.

Формула мира Зеленского

11 октября 2022 года президент Владимир Зеленский озвучил лидерам стран G7 "формулу мира" для преодоления российской угрозы. В частности она предусматривает оборонную поддержку Украины, а также защиту территориальной целостности и наказание российских террористов.

Формула включает 10 пунктов

Радиационная и ядерная безопасность;

Продовольственная безопасность;

Энергетическая безопасность;

Освобождение всех пленных и депортированных;

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

Возвращение справедливости;

Противодействие экоциду;

Недопущение эскалации;

Фиксация окончания войны.

В начале августа президент заявил о том, что Украина стремится провести Саммит мира уже осенью.