"Мы не второй Мариуполь". Как живет Никополь под обстрелами россиян и по соседству с ЗАЭС

Репортаж РБК-Украина из Никополя – как живой город, который страдает от постоянных обстрелов и смотрит через Днепр на оккупированную атомную станцию.

Никополь попадает под усиленные российские обстрелы уже больше трех месяцев. Река разделяет этот город с Энергодаром, где расположена Запорожская атомная электростанция, которую оккупанты заминировали и фактически устроили миру ядерный шантаж.

С территории ЗАЭС враг наносит удары по Никополю. А у украинских военных нет возможности отвечать на эти террористические атаки, чтобы не навредить инфраструктуре станции. Какая сегодня ситуация с безопасностью в городе, как это жить почти как на пороховой бочке и в то же время быть поддержкой для других – в репортаже РБК-Украина.

Жизнь под "Градами"

Въезжаем в Никополь, который находится под постоянным прицелом российских ракет. До войны это был четвертый по численности населения город Днепропетровской области. А с начала полномасштабной все изменилось, отсюда уехало 70% жителей. Те, кто остались, пытаются на ночь покидать населенный пункт, потому что это время вражеских обстрелов.

Местные, как может показаться, привыкли к такой ситуации. Но у Никополя были дни особо массированных обстрелов. По мирному городу несколько недель тому назад выпустить более 100 снарядов за день. Тогда среди пострадавших была 6-летняя девочка. В тот день россияне также попали в 40 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач.

Врага не волнует точность прилетов, под удар попадают больницы, детские сады, краеведческие музеи, соборы, магазины.

(Фото: GettyImages)

Приезжаем поближе к центру, где расположена Никопольская районная военная администрация. Здание также попало под обстрел, следы от "Града" видны на асфальте, а также у памятника Тарасу Шевченко. В самом здании заменили стеклянные окна фанерой, но памятник все еще не укрепили защитными экранами и мешками с песком.

"Как правило, стреляют ночью. Бывает – днем. Почему именно Никополь под постоянным прицелом – непонятно. Просто мы проснулись в одну ночь от ударов "Градов" и дальше пошло. Это террор населения. На территории нашего города нет ни военных объектов, ни военных частей", – рассказал изданию глава местной РВА Евгений Евтушенко.

По его словам, из-за таких атак пострадало много гражданских зданий. Разрушения начинаются от разбитых окон до полного уничтожения домов. Обстрелы ведутся хаотично. Ночью накануне нашего приезда был "прилет" в жилой дом. Туда мы и направляемся.

Пенсионерка Елена, которая живет в Никополе всю свою жизнь, во время сирен выходила в коридор своей квартиры, а не бомбоубежище. После ночного удара ракетных систем залпового огня и она испытала на себе российскую агрессию.

"Я как раз смотрела телевизор. Услышала сирену. Пошла в коридор. Вдруг слышу звук и все трескается. Удар пришелся на четвертый этаж нашей многоэтажки, и стены пробились вниз к моему дому. Я живу на первом этаже", – рассказала она РБК-Украина.

Женщина не пострадала, но из своей квартиры пришлось уехать в более безопасное место. Она долго не думала и перебралась в здание рядом, снимает там себе комнату.

"Ну вот что россияне хотели? Кто их здесь ждал? У меня родители прошли мировую войну, но они были бы шокированы. Мы думали, что мы братские народы, но разве братья так поступают, разве нападают на другую страну?" – говорит Надежда, рассказывая о своем разбитом доме.

(Фото: GettyImages)

Мы вошли в ее бывшее жилище. В нем, несмотря на день, была сплошная тьма. Женщина надела налобный фонарик, чтобы четче было видно, что происходит в ее квартире. Искусственный свет сразу упал на миски, стоящие на полу и собирающие воду, стекающую с этажа выше. Мебель влажная, а окна выбиты. Сейчас их закрыли фанерой, что и перекрывает доступ солнечного света к квартире.

"Вот как жить в этой квартире? Все влажное. Сейчас холодно, когда оно высохнет?" – жалуется Надежда.

По ее словам, женщина, проживавшая в квартире, на которую пришелся удар, спаслась чудом. Через несколько минут до обстрела она спустилась вниз кормить кошек. Так соседке удалось не стать очередной жертвой российской агрессии в Никополе.

Как уточнил глава местной РВА Евгений Евтушенко, за три месяца усиленных обстрелов в городе погибли 29 гражданских лиц и около 100 получили ранения. Впрочем, он призывает не называть Никополь "городом-призраком".

"Когда я слышу, как говорят, что из Никополя хотят сделать второй Мариуполь, я себя преодолеваю, чтобы не сказать… Не накличьте беды, люди. Мы далеко не Мариуполь. Да, нас обстреливают. Да, тяжелая экономическая и гуманитарная ситуация, но это не Мариуполь. Город работает, живет", – заявил он.

И действительно, проезжая по улицам города, видим работающие магазины, торговый центр, ухоженные парки и скверы. Последствия ударов российских ракет ликвидируют оперативно – разбитые окна закрывают листами фанеры, остатки асфальта и обрушенных стен убирают. Так или иначе, частые "прилеты" все равно оставляют городу незаживающие шрамы, следы которых не скрыть.

(Фото: GettyImages)

Но, кажется, оставшиеся в городе люди совсем смирились с происходящим вокруг. Местным активистам даже приходится просить никопольцев проходить курсы первой медицинской помощи и иметь при себе аптечку.

"Ведь у нас уже был случай, когда мужчина умер на улице просто потому, что люди не знали, какие ему оказать помощь. Поэтому я прошу людей уметь пользоваться и турникетом, запускать сердце, останавливать кровь. Ну это же – база", – говорит в комментарии изданию местный волонтер Иван.

"ЗАЭС как на ладони"

Подъезжаем к Каховскому водохранилищу, на котором и расположен Никополь. Через реку – город Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция, самая большая в Европе.

ЗАЭС сегодня вместе с городом находится под российской оккупацией. Власти врага, по сути, устроили ядерный шантаж Украины и мира, заминировав всю территорию станции.

Смотря на ЗАЭС из Никополя, поражают ее масштабы. Эта мощная станция в случае теракта создаст проблемы не только Украине, взрыв будет иметь последствия для всего мира.

Несмотря на постоянные провокации россиян, станция стоит и как бы смотрит стальным взглядом на вспышки в городе напротив. Именно из Энергодара вылетают снаряды по Никополю.

Вид на ЗАЭС (Фото: GettyImages)

Местный житель оккупированного города рассказал, что почти каждую ночь в Энергодаре слышны вылеты, начиная с дальнобойной артиллерии и заканчивая "Градами". "В чатах города и области пытаются предупреждать о каждом вылете из окрестностей Энергодара, но это происходит очень быстро и сомневаюсь, что люди там (в Никополе, - ред.) успевают скрыться в укрытии еще до первого прилета", - говорит он.

Никопольцы действительно не успевают спрятаться в укрытие с момента "вылета" из соседнего Энергодара. Поэтому большинство местных на ночь просто уезжают из города, чтобы иметь крепче сон.

Никопольские волонтеры на страже

На первый взгляд в городе почти не осталось людей. Но те, что здесь, помогают друг другу и бойцам, работающим на горячих направлениях. Елена, с которой мы познакомились в Никополе, создала штаб гуманитарной помощи. Вместе с коллегами она возит помощь бойцам на Запорожское и Херсонское направления, также помогают военным восточного фронта и пострадавшим после оккупации местным жителям других населенных пунктов.

Маленького роста, но быстрая и с горящими глазами, она рассказывает о работе волонтеров и о том, как гордится никопольцами, которые продолжают жить в городе. Сама женщина родом из Донецка, из которого вместе с семьей уехала в 2014 году, когда началась война.

"У меня личная история с оккупантами. Они заставили меня покинуть мой дом. А теперь снова идут. Надеюсь, что дальше Никополя они уже никуда не пойдут. А мы здесь как волонтеры поможем ВСУ, чем сможем", – рассказала она.

В ее штаб обращаются, как военные, так и гражданские. Женщина говорит, что сегодня есть запросы на средства гигиены, пеленки, а также медикаменты. Впрочем, когда у них есть возможность, то передают гуманитарную помощь даже в деоккупированную Харьковскую область, чтобы "поддержать тех, кому больше нужно".

Глава Никопольской РВА Евтушенко подтвердил слова волонтера и пояснил, что город сейчас находится в сложной гуманитарной ситуации, поэтому готов принимать помощь.

"Если есть люди, которые готовы помочь, то мы за. Мы выступим как посредники: примем помощь и раздадим нашим жителям. Нам нужны теплые вещи, буржуйки, продукты долгого хранения", – отметил он.

***

Уезжая в Никополь, в голове были мысли, что здесь происходят обстрелы каждый час, люди напуганы и отрезаны от мира. Впрочем, к счастью, город живет. Страдает от российских ударов так же, как и Харьков или Николаев, но главное, что живет. И обижается, когда жалеют и называют "вторым Мариуполем".