Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара трохи виріс на міжбанку (РБК-Україна)

Долар закрив торги на позначці 26,80 гривень

Курс долара на міжбанку 17 червня в порівнянні із закриттям попередньої сесії опустився на дві копійки - до 26,80 гривень. Однак протягом дня долар опускався до 26,77 гривень і завершив торги на підйомі.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Зокрема, торги на міжбанку 17 червня завершилися в діапазоні 26,7850 - 26,8050 грн/долар, євро 30,0474 - 30,0698 грн/євро, російський рубль 0,3842 - 0,3847 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,7850 26,8050 EUR/UAH 30,0474 30,0698 RUB/UAH 0,3842 0,3847

При цьому вчорашні торги закрилися в діапазоні 26,8000 - 26,8200 грн/долар, євро 30,1982 - 30,2207 грн/євро, російський рубль 0,3864 - 0,3869 грн/рубль

Готівковий ринок

На готівковому ринку курс долара в продажу знаходився в районі 26,88 гривень. При цьому євро торгувався на позначці 30,26 гривень.

Таким чином, середній курс купівлі долара в обмінниках сьогодні становив 26,67 (26,63 - 16 червня), продажу - 26,88 (26,84 - 16 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро 29,78 (29,77 - 16 червня), продажу - 30,26 (30,30 - 16 червня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля 3,41 (3,41 - 16 червня), продажу 3,87 (3,87 - 16 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 червня 2020 року підвищив офіційний курс у порівнянні з попереднім днем. Курс американської валюти додав три копійки - до 26,77 гривень.

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Автор: РБК-Україна