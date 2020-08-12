Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар опустився нижче рівня 27,60 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 серпня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,57 гривень за долар, курс купівлі до 27,55 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 32,36 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,5500 - 27,5700 грн/долар, євро 32,3381 - 32,3616 грн/євро, російський рубль 0,3762 - 0,3766 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5500 27,5700 EUR/UAH 32,3381 32,3616 RUB/UAH 0,3762 0,3766

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 11 серпня 2020 року закрилися в діапазоні 27,5800 - 27,6000 грн/долар, євро 32,4975 - 32,5210 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,59 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

За прогнозом аналітиків групи ICU, на поточному тижні курс долара буде коливатися в межах коридору 27,5-28 гривень за долар з можливим незначним зміцненням гривні.

Відзначимо, за даними консенсус-прогнозу, середньорічний обмінний курс в 2020 році складе 27,00 грн/долар.