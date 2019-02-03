Мей заявила про нові ідеї в переговорах з ЄС щодо Brexit

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Мей заявила, що Brexit відбудеться 29 березня 2019 року

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що у неї є нові ідеї і підтримка британських парламентаріїв для відновлення переговорів з ЄС щодо Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sunday Telegraph.

"Коли я повернуся в Брюссель, я буду боротися за Британію і Північну Ірландію, я буду мати в розпорядженні свіжий мандат (від парламенту, - ред.), нові ідеї та нову рішучість узгодити прагматичне рішення", - сказала вона.

При цьому вона висловила впевненість, що існує "шлях", який дозволить отримати підтримку більшості депутатів палати громад британського парламенту і здійснити вихід Великобританії з ЄС впорядкованим чином, при наявності угоди між Лондоном і Брюсселем.

Вона також відкинула звинувачення, що відновлення переговорів з ЄС, присвячених "страхувальному планом" за ірландської кордоні, загрожує мирному процесу в Північній Ірландії.

"Я налаштована на те, щоб провести Brexit, і провести його за графіком - 29 березня 2019 року", - додала прем'єр.

Нагадаємо, євродепутат від польської партії "Право і справедливість" Ришард Чарнецький заявив, що Британія вийде з ЄС (Brexit) на 9 місяців пізніше, ніж планувалося.