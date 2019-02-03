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Мей відправиться в Брюссель для спроби змінити умови Brexit

Новини » Політика    03.02.2019 - 05:44
Мей відправиться в Брюссель для спроби змінити умови Brexit
Фото: Тереза Мей (Kirsty Wigglesworth - WPA Pool /Getty Images)

Умови стосуються кордону Північної Ірландії

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей збирається відправитися в Брюссель і домогтися зміни умов виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit). Як повідомляє РБК-Україна, про це Мей написала у статті для газети Telegraph.

Стаття має назву "Я буду боротися за Британію в Брюсселі". Зокрема, після того, як британський парламент проголосував проти Brexit без угоди, Мей звернулася за підтримкою до лідера Лейбористкой партії Джеремі Корбіна.

До Бельгії Мей планує відправитися, щоб відновити переговори про спірне питання, яке стосується кордону між Республікою Ірландія - учасниці ЄС - і Північною Ірландією - вона повинна вийти з Євросоюзу у складі Великобританії після Brexit. І прем'єр Британії, і лідер лейбористів зійшлися на тому, що це "необхідно вирішувати з Брюсселем".

Ірландський "бекстоп" не повинен допустити появи фізичного кордону між Північною Ірландією та Ірландією. При цьому він передбачає перебування Північної Ірландії у складі Митного союзу і єдиного європейського ринку після настання перехідного періоду Brexit.

Такий режим буде діяти поки Лондон і Брюссель не знайдуть рішення, яке забезпечить прозорий кордон на острові.

Мей пише у своїй статті, що вона буде шукати альтернативу бекстопу або можливість обмеження цього режиму по часу.

При цьому прем'єр-міністр Великобританії налаштована розпочати процедуру Brexit вчасно - 29 березня, незважаючи на прохання парламенту і міністрів призупинити цей процес.

Відзначимо, що в Брюсселі раніше вже заявляли, що в угоді ЄС нічого міняти не буде, оскільки вважається неправильним переглядати угоду, яку було укладено в грудні 2018.

Нагадаємо, Єврокомісія прийняла рішення по комплекс надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди.

 

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