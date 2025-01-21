Top Employer 2025: METRO Украина получила престижную сертификацию от Top Employers Institute

Компания METRO прошла международную сертификацию от Top Employers Institute и по результатам оценки стала сертифицированным Top Employer (!Топ Работодатель! – пер. с англ.) на уровне Европы и Украины.

Top Employers Institute сертифицирует организации по результатам исследования "Лучшие практики в области управления персоналом". Во время исследования эксперты оценивают выполнение компанией 240 критериев в 20 сферах. Например, такие аспекты как возможности для развития карьеры и обучения, привлечение и развитие талантов, ценности компании, благополучие сотрудников/-ниц, рабочая среда и др.

"Нынешний непростой период требует повышенного внимания к людям. Мы гордимся тем, что результаты оценивания нашей компании соответствуют лучшим стандартам Top Employers Institute на 85,97%. По некоторым критериям мы справились даже лучше, чем другие сертифицированные компании в Европе, однако есть и пространство для совершенствования. Благодаря независимой сертификации мы смогли подтвердить, что в METRO работников/-ниц ценят как часть большой команды, где строится культура открытости и взаимоуважения, а достижения каждого признаются и поддерживаются", - отметила Анна Толмачева, директор по персоналу METRO Украина.

Среди прочего, METRO была отмечена в таких категориях, как цель и ценности компании, вознаграждение и признание сотрудников, возможности для обучения и развития карьеры и другие. Некоторые практики в этих сферах компания реализовывает на более высоком уровне, чем у большинства сертифицированных работодателей.

Международный Top Employers Institute существует более 30 лет и ежегодно отмечает компании, которые обеспечивают лучшие условия для профессионального и личностного роста сотрудников/-ниц, а также придерживаются высоких стандартов развития персонала. За время работы Top Employers Institute было сертифицировано более 1600 компаний в 120 странах на пяти континентах.

Подходы к аудиту HR-практик в рамках сертификации ежегодно меняются с учетом последних тенденций, поэтому METRO смогла получить звание Top Employer ("Топроботодатель") благодаря успешным современным практикам, таким как развитие всеобъемлющей безбарьерности и инклюзивности.и инклюзивности, внедрение разнообразных, доступных обучений с фокусом на инновационность и диджитальность, поддержание культуры этического ведения бизнеса, фокус на разнообразии и сбалансированности бенефитов, которые позволяют формировать персонализированные предложения, и другие.

Чтобы узнать больше о Top Employers Institute и сертификации Top Employer, пожалуйста, перейдите по ссылке: www.top-employers.com.