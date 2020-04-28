"МЕТРО" долучилася до забезпечення гарячими обідами медиків, які борються з поширенням коронавірусу

"МЕТРО" долучилася до забезпечення гарячими обідами медиків

"МЕТРО Кеш енд Кері Україна" об’єднала сили з професійними клієнтами своєї мережі та долучилася до соціальної кампанії із забезпечення гарячими обідами медиків, які лікують пацієнтів з СOVID-19.

На регулярній основі компанія надає всі необхідні продукти для приготування комплексних гарячих обідів медикам у п’яти містах – Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові. Загалом – 440 обідів на день.

Партнерами "МЕТРО" в цій соціальній ініціативі стали її клієнти – мережі ресторанів MAFIA у Києві, Дніпрі та Харкові, ресторан української кухні "U", холдинг емоцій "!FEST" у Львові.

Компанія "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" безкоштовно надає партнерам якісні та продукти для приготування комплексних гарячих обідів.

А ресторани, своєю чергою, щодня безкоштовно готують та доставляють 440 обідів у більше десятка медичних установ Дніпра (у т.ч. Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова), Львова (у т.ч. Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова, Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, Львівський обласний госпіталь інвалідів війни ім. Юрія Липи), Києва і Київської області (у т.ч. Київська міська дитяча клінічна лікарня №2, Київська міська клінічна лікарня №4, Iрпiнська центральна міська лікарня), Одеси (Міська інфекційна клінічна лікарня), Харкова (Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня).

"Наша компанія відгукнулася на заклик Міністерства охорони здоров’я долучитися до всеукраїнської кампанії #ПідтримуюЛікарів, об’єднавши зусилля з мережею ресторанів MAFIA та Холдингу емоцій "!FEST" в їхній ініціативі з приготування безкоштовних гарячих обідів медикам", - розповідає директор зі співробітництва з органами державної влади та зв’язків з громадськістю "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" Олеся Оленицька.

Окрім лікарень, для яких вже готували обіди партнери компанії, "МЕТРО" запропонувала додати ще декілька медичних закладів, якими вже опікувалася в рамках попередніх соціальних проектів.

Так, в Одесі компанія заручилася підтримкою Віктора Тітова, бренд-амбасадора "МЕТРО" та власника ресторану української кухні "U".

"Хочу подякувати всім нашим партнерам за цю співпрацю, адже зараз, як ніколи, нам потрібно об’єднуватися заради майбутнього", - заявила Олеся Оленицька.

Також вона від імені компанії "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" висловила "щиру вдячність українським медикам, які щодня самовіддано рятують тисячі життів українців".

Нагадаємо, це вже не перший соціальний проект "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" у боротьбі з коронавірусом. Компанія вже надавала продовольчу допомогу медичним установам України, які лікують пацієнтів з коронавірусною інфекцією, та забезпечила продовольчими наборами 5000 літніх людей у всіх містах присутності компанії.

"МЕТРО Кеш енд Кері" працює на українському ринку з 2003 р. і наразі управляє 26 центрами та магазинами оптової торгівлі у 18 містах України. Компанія інвестувала в національну економіку понад 600 млн євро. Обсяг продажів компанії "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" за 2018/2019 фінансовий рік (жовтень 2018 р. - вересень 2019 р.) склав 627 млн євро.