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Метро в Києві сьогодні продовжить роботу на годину

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Київ, Четвер 08 липня 2021 18:00
Метро в Києві сьогодні продовжить роботу на годину Фото: метро Києва сьогодні працюватиме на годину довше (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Метро Києва 8 липня працюватиме на годину довше через музичний фестиваль Atlas Weekend, що проходить у столиці. На час проведення заходу можливі обмеження на вхід на станцію "Виставковий центр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метрополітену" в Facebook.

"8 липня роботу столичної підземки буде продовжено на 1 годину, згідно з рішенням Департаменту транспортної інфраструктури КМДА", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що в Києві проходить музичний фестиваль Atlas Weekend. "На момент проведення заходу можливе обмеження (не закриття) на вхід станції "Виставковий центр" після закінчення концерту", - уточнили в метрополітені.

Обмеження на вхід можуть бути введені з метою забезпечення безпеки, щоб уникнути масове скупчення людей на платформі станції.

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