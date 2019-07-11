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Метпідприємства проігнорували пропозицію відкрити дані по викидах, - екологи

Новини » Економіка    11.07.2019 - 15:29
Метпідприємства проігнорували пропозицію відкрити дані по викидах, - екологи
Фото: Тетяна Лампіка (facebook.com ekolog.ua)

Екологи закликали відкрити дані екологічного моніторингу

Металургійні підприємства України повністю проігнорували листи екологів з пропозицією відкрити дані екологічного моніторингу. Про це заявила голова громадського формування "Екопатруль" Тетяна Лампіка, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Зокрема, вона вважає, що така поведінка металургійних підприємств очікувана, оскільки ніхто з них не хоче показувати реальний стан справ.

"І що в результаті? Повний ігнор! Це й зрозуміло, у кого є бажання виставляти свою "брудну білизну" на показ? Я сердита, і навіть не на них, а на нашу беззубу країну і органи контролю", - написала еколог.

За словами Лампіки, ініціатива про надання вільного доступу до систем екологічного моніторингу на металургійних та інших промислових підприємствах компаній ArcelorMittal, "Інтерпайп", "Метінвест", "DCH", "Ferrexpo" та інших, все ще залишається на папері.

"Вирішено вдруге зібрати круглий стіл в Дніпропетровській області, для того, щоб дізнатися, на скільки ми зробили крок вперед за цей рік. Тому що поки ще, наш екологічний моніторинг діє лише на папері", - написала Лампіка.

За словами Лампіки, за останній місяць спостерігалися викиди на ряді підприємств в Україні.

"За цей місяць ми спостерігали викиди не тільки в Кам'янському на ДМК. Також були випадки в Дніпрі (ДМЗ. Петровського), Кривому Розі на Арселор ... Як інформує наш офіс Екопатруля в Маріуполі - ситуація там також не змінилася! А з настанням літа навпаки, виникає ще більше питань! Досить неповажні представники підприємств! Припиніть випробовувати на міцність терпіння людей! Ми маємо право знати, чим ми дихаємо!", - резюмувала еколог.

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