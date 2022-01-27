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Методика використання температурних коефіцієнтів застаріла і вимагає перегляду, - АГРУ

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АГРУ, Четвер 27 січня 2022 16:26
Методика використання температурних коефіцієнтів застаріла і вимагає перегляду, - АГРУ Фото: Денис Сенектутов (прес-служба АГРУ)
Автор: Марія Тарариєва

Методика використання температурних коефіцієнтів при приведенні газу до стандартних умов, яку затвердили 18 років тому, втратила свою актуальність і повинна бути переглянута.

Про це заявив голова Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Є питання про актуальність величини температурних коефіцієнтів. Поки використовуються коефіцієнти, затверджені 18 років тому, в старій методиці. Звичайно, середньодобова температура змінилася",- заявив Сенектутов.

Експерт вважає, що слід змінити підхід: коли коефіцієнт приведення обсягів газу до стандартних умов встановлюється для всієї області. До того ж не можна виключати, що середні температури в Україні поступово змінюються.

За його словами, в Україні є напрацювання щодо затвердження наукової методології для приведення газу до стандартних умов за побутовими лічильниками, які враховують нинішні умови. Наприклад, розрахунки приведення обсягів газу можуть відбуватися виходячи з фактичних температур атмосферного повітря, що реєструються на метеостанціях Гідрометцентру.

Також він зазначив, що в цілому, їх налічується близько 300 по всій країні. Це дозволить зробити більш точний комерційний облік газу по відношенню до кожного споживача. А не діяти однаково по відношенню до всіх споживачів окремого регіону, адже температурні умови можуть істотно відрізнятися навіть всередині однієї області. Застосування подібної методики дозволить формувати основу щоденних фактичних температур і обсягів споживання. І здійснювати на їх основі більш точні дані про обсяги фактичного споживання для подальшого переведення в енергетичні одиниці.

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