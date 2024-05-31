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"Метинвест" заплатил за два года 35 млрд грн налогов, и планирует "зеленую" трансформацию, - Рыженков

Пятница 31 мая 2024 14:54
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"Метинвест" заплатил за два года 35 млрд грн налогов, и планирует "зеленую" трансформацию, - Рыженков Фото: "Метинвест" заплатил за два года 35 млрд грн налогов, и планирует "зеленую" трансформацию (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

С 2014 года компания "Метинвест" Рината Ахметова потеряла 6 мощных предприятий и заново перестраивала все логистические цепи.

Об этом заявил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Еще в начале войны на востоке главный офис компании Метинвест переехал из Донецка в Киев. В 2017 году компания потеряла Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод и "Краснодонуголь". А в 2022 году россияне уничтожили два крупнейших комбината Группы в Мариуполе" и ММК имени Ильича. Под оккупацией оказался и Авдеевский коксохимический завод.

Во время войны приоритеты компании изменились: если до полномасштабного вторжения компания выделяла средства на социальную инфраструктуру, образование, спорт и культуру, то сейчас – поддерживает армию, оказывает гуманитарную помощь и занимается сотрудниками, ветеранами и безопасностью общин.

"Несмотря на все потери, "Метинвест" является одним из крупнейших доноров ВСУ и опорой Украины. Компания направила на помощь стране и ее гражданам 6 млрд грн, из которых более 2,9 млрд грн — на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. Также, даже в условиях войны, компании удается выпускать новую продукцию: за два года она наладила производство около 50 видов новых продуктов", - отметил СЕО Метинвесту.

По его словам, рост производственных мощностей и экспорта отразился на уплате налогов, позволяющих обеспечивать потребности фронта. В частности, за два последних года "Метинвест" уплатил более 35 млрд грн налогов и сборов в украинский бюджет, а за I квартал 2024 года – удвоил показатели прошлого года.

"Следующее же десятилетие станет периодом инноваций. Метинвест смог не просто приспособиться к работе во время войны, но и строит планы на безуглеродное будущее - в частности, завод по производству зеленой стали в Италии. Он должен компенсировать потерю мариупольского производства и увеличить загруженность украинских горно- обогатительных комбинатов. Кроме того, он станет пилотным проектом для предстоящей зеленой трансформации предприятий компании в Украине", - добавил Рыженков.

Зеленая стратегия группы предусматривает модернизацию украинских меткомбинатов "Каметстали" и "Запорожстали", а ГОК планируется переоборудовать под производство высококачественных окатков. Это потребует значительных инвестиций в перспективе 5-10 лет после окончания войны.

"Модернизированные предприятия будут нуждаться в работниках с высокой квалификацией. В компании видят металлургов будущего, которые будут управлять большими программируемыми машинами, как современные операторы дронов. Поэтому уже два года работает собственный университет компании "Метинвест Политехника", который в этом году выпустил первых специалистов. Образование европейского качества станет значительным вкладом в развитие молодых людей, ориентированных на восстановление Украины», – резюмировал Рыженков.

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