"Метінвест" призупиняє роботу своїх ГЗК та металургійного заводу

Група "Метінвест" з 1 липня призупиняє видобуток на двох своїх гірничо-збагачувальних комбінатах у Кривому Розі (включно зі спільним підприємством Південний ГЗК), а також скорочує роботу "Каметсталі" в Кам’янському до однієї домни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Серед головних причин зупинки - логістичні чинники, зростання собівартості виробництва та падіння цін на продукцію. Із середини липня також буде призупинено видобуток на Північному ГЗК: роботу на зменшеній потужності продовжуватиме лише Центральний ГЗК.

"Припинення видобутку на ГЗК та перехід "Каметсталі" на роботу однією домною є вимушеною мірою, де головним фактором є продовження російського вторгнення в Україну. Але ситуація в економіці країни також залишається важкою та має тенденцію до погіршення через низку дестабілізуючих факторів, які не дають змогу нашим підприємствам повноцінно працювати та планувати свою діяльність більш ніж на місяць уперед", - пояснюють у компанії.

Серед головних чинників, які призвели до такої ситуації, металурги називають зміни у логістиці гірничо-металургійного комплексу, а також високу вартість перевезень до кінцевого споживача: після того, як РФ заблокувала порти, вони змушені доправляти продукцію тільки залізницею.

В результаті логістичні витрати зросли у декілька разів проти довоєнного часу, натомість час доставки збільшився: готова продукція стоїть у черзі на кордоні з ЄС місяцями.

Також серед причин - висока собівартість виробництва металопродукції, яка постійно зростає шляхом підвищення цін на енергоносії, та відсутність попиту на металеві вироби на внутрішньому ринку нашої країни. Серед зовнішніх чинників металурги виділили значне падіння світових цін на чавун і сталь та скорочення попиту на металопродукцію та обсягів споживання залізорудної сировини у ЄС. Проте запевнили: працівників підприємств напризволяще не залишать.

"Навіть за цих часів соціальна відповідальність залишиться основою політики групи "Метінвест". Компанія максимально задіє тисячі працівників під час проведення ремонтних робіт та упорядкування території на вищезгаданих активах зі збереженням основного заробітку. Група продовжить системно допомагати вимушеним переселенцям, жителям міст присутності та не зупинить своїх проєктів із підтримки ЗСУ, надаючи сотні тисяч найменувань військового спорядження", - підкреслили в компанії.

У "Метінвест" висловили переконання, що сильна економіка України - це спільне завдання держави і бізнесу. І сьогодні тільки підтримка з боку держави допоможе підприємствам і робітникам повернутися до роботи.

"Тільки регулятивна підтримка з боку держави може гарантувати виживання галузі, відновлення роботи підприємств та повернення спроможності галузі тримати економічний фронт. Насамперед йдеться про оптимізацію логістичної складової, а також інші регуляторні рішення. Вирішення проблемних питань та підтримка з боку держави дадуть змогу продовжити забезпечувати десятки тисяч власних співробітників і працівників підрядних організацій заробітною платою, і продовжити програми системної допомоги обороноздатності України", - резюмується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше НБУ провів опитування, щоб з’ясувати, які основні причини змушують український бізнес скорочувати виробництво. Бізнес у всіх галузях назвав головною проблемою затруднену логістику, та пов’язану з цим втрату ринків. Наразі в Україні жодне велике металургійне підприємство не працює на повну потужність.