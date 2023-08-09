"Метинвест" передал больницам Запорожья медикаментов на 5 млн гривен

Шесть городских больниц прифронтового Запорожья получили очередную партию медикаментов общей стоимостью около 5 млн гривен. Лекарства и расходные материалы передала компания "Метинвест" в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В партии - около 25 тысяч упаковок медицинских препаратов: антибиотики, противовоспалительные, обезболивающие, антибактериальные средства, нейролептики, средства для местной анестезии и т.д.

Список медпрепаратов был определен в соответствии с потребностями заведений.

"Сегодня нагрузка на наших врачей колоссальная: запорожские медики встали на защиту жизни и здоровья украинцев в прифронтовом Запорожье, не покинули свои рабочие места. Группа "Метинвест" и "Запорожсталь" во все времена оказывали помощь врачам в их жизненно важной работе", – отметил генеральный директор комбината "Запорожсталь" Роман Слободянюк.

Медикаменты предоставили международные доноры проекта "Спасаем жизнь", логистику обеспечили "Метинвест" и благотворительный фонд "Дигнитас" при личной поддержке президентки Protez Hub Антонины Кумки.

В общей сложности, за 17 месяцев полномасштабного вторжения больницы городов присутствия "Метинвеста" - Запорожья, Кривого Рога, Каменского, Покровская и Авдеевки - получили от компании медицинское оборудование, медикаменты и расходные материалы более чем на 200 млн. гривен.

Кроме медикаментов "Запорожсталь" обеспечивает больницы Запорожья и Днепропетровской области в медицинском кислороде, который используется для лечения заболеваний дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, во время хирургических вмешательств и т.д.

За июнь 2023 металлурги бесплатно отгрузили больницам Запорожской и Днепропетровской областей почти 57 тонн, а за первое полугодие - 420 тонн.

Напомним, за 17 месяцев войны проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных общинах. Украинцы получили около 4 200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы - медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро.