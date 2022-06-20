"Метінвест" передав ЗСУ вже понад 20 тисяч пластин для бронежилетів

З початком війни компанія "Метінвест" передала Збройним силам України вже понад 20 тисяч пластин для бронежилетів. Днями чергову партію захисного спорядження отримали запорізькі військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Ми робимо все необхідне, щоб забезпечувати наших воїнів захисною амуніцією. Цього тижня ми передавали бронежилети та каски військовим у Дніпропетровській області. Також домовилися про постачання амуніції з керівниками військових частин, які базуються в Авдіївці, - зараз вони формують свої потреби. Ми робитимемо все, що від нас залежить, щоб захистити наші міста", - заявив генеральний директор компанії Олександр Мироненко.

Військові зазначають: потреба в бронежилетах і касках є завжди, тому допомога від "Метінвесту" надзвичайно актуальна. Тим паче, що якість амуніції дуже висока, вона комфортна в користуванні.

"З початку повномасштабної воєнної агресії наша частина отримала від Запоріжсталі 1050 касок та 1800 бронежилетів. Уся ця амуніція зараз забезпечує захист бійців НГУ, які перебувають на передових позиціях оборони нашої Батьківщини", - зазначив полковник Національної гвардії України Андрій Бєляєв.

Нагадаємо, всього компанія "Метінвест" передасть українським військовим понад 100 тис. бронежилетів для українських військових: 90 тис. будуть вироблені за підтримки "Метінвесту", і ще 20 тис. - придбані коштом компанії за кордоном.

Окрім бронежилетів, українські захисники отримали від групи понад 3,5 тис. касок.