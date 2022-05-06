"Метінвест" передав українським бійцям вітчизняні бронежилети

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Юрія Риженкова.

"Ці бронежилети - повністю вітчизняного виробництва: пластини виготовлені на заводах "Метінвест", самі бронежилети зроблені в Україні. Це черговий крок допомоги компанії "Метінвест" і наших акціонерів Ріната Ахметова і Вадима Новинського для допомоги Збройним силам України", - розповів Риженков.

Він уточнив, що пластини - високого рівня захисту: вони витримують попадання калібрів 7,62, і 5,45, а також захищають від куль підвищеної пробивності. Всього компанія, за його словами, передасть сталі на 90 тисяч бронежилетів.

Крім того, виробництво пластин на підприємствах "Метінвест" досягло вже двох тисяч на тиждень (це 1000 бронежилетів), в планах - підвищити цю цифру в кілька разів.

"Ми вже налагодили виробництво бронепластин на близько тисячу бронежилетів на тиждень. Далі будемо нарощувати виробництво до кількох тисяч на тиждень, і передавати їх військовим. Технологію виробництва нам довелося виробити, бо історично підприємства не займалися виплавкою бронесталі. Але тепер ми можемо виробляти бронесталь на багатьох наших підприємствах, виробництво не сконцентровано на якомусь одному заводі", - додав Риженков.

Нагадаємо, за 70 днів війни компанія "Метінвест" направила 1,2 мільярда гривень на допомогу Україні та українцям. Так, компанія закуповує продукти харчування для громадян, надає засоби захисту для української армії і ТРО-бронежилети, каски, аптечки.

Крім того, компанія закупила і передала українським лікарням ліків на суму понад 50 млн грн, і передала бійцям понад 100 одиниць різної техніки.