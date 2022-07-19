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"Метінвест" відправила на передову 100 авто на 2 млн євро

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Вівторок 19 липня 2022 18:50
"Метінвест" відправила на передову 100 авто на 2 млн євро Фото: "Метінвест" відправила на передову 100 авто на 2 млн гривень (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Головне управління розвідки України отримало від компанії "Метінвест" чергову партію автівок-позашляховиків. Всього ж компанія направила вже 100 позашляховиків на 2 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Я думаю, це можна порівняти з міжнародною допомогою навіть на рівні якоїсь невеликої країни. Зараз у всіх на слуху HIMARS і авіація, і це дуже потрібно. Але без таких речей, як транспорт, автомобілі, пікапи, особливо броньовані, ми теж не можемо обійтися", - пояснює Андрій Юсов, представника прес-служби ГУР України.

Отримані автомобілі, за словами бійців, ще фарбуватимуть у тактичні кольори, встановлюватимуть кулемети, а деякі обладнають для гранатометних розрахунків. Серед машин - сім одиниць легкоброньованих, які раніше були інкасаторськими.

"Ми шукали ці машини в різних країнах, в основному - Польща, Німеччина, Італія. Цим займалися самі співробітники "Метінвесту", всі наші хлопці і дівчата, які небайдужі. Середня вартість кожної машини - від п’ятнадцяти до двадцяти тисяч євро, а її ще треба перевезти та відремонтувати - а це ще тисяча-півтори євро", - розповідає керівник проектного офісу групи "Метінвест" Олександр Водовіз.

Як відомо, від початку війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн. Так, компанія передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Всього ж бізнеси SCM, Фонд Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" передали на допомогу Україні та українцям 2,7 млрд грн, або близько 90 млн доларів.

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