"Метінвест" у жовтні поставив понад 600 тонн кисню в українські лікарні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту регіонального розвитку групи Олександра Вишнякова в ефірі "Україна24".

"Сьогодні ми поставляємо кисень у вісім областей і Київ. У жовтні ми вже поставили понад 600 тонн. Тобто, сьогодні середньодобове відвантаження становить 80 тонн на добу", - сказав Вишняков.

Одна тонна кисню на добу допомагає вижити ста пацієнтам. Таким чином, завдяки кисню, виробленому групою "Метінвест", щодня підтримуються життя 8000 українців.

Як пояснив директор департаменту, група "Метінвест" допомагає українським медикам у боротьбі з пандемією з 2020 року, забезпечуючи лікарні обладнанням та медикаментами.

"І ми побачили в жовтні запити від міської влади з інших регіонів, з міст присутності, ми побачили запити від лікарень з проханням надати допомогу киснем. Для цього ми оперативно створили штаб. Ми розгорнули план дій і разом з командою з Міністерства охорони здоров'я, і ми сьогодні координуємо цю роботу", - додав Вишняков.

Він розповів, що для металургії кисень необхідний для того, щоб плавити сталь або чавун. Кисень використовується як продукт горіння в технологічному ланцюжку.

"Атмосферне повітря під високим тиском потрапляє в установку, де він різко охолоджується і на різній температурній стадії сепарується різний газ. Першим йде азот, і на мінус 183 виходить кисень. Це рідкий кисень, який переміщається в накопичувальні ємності. З цих накопичувальних ємностей газ закачується в автомобілі, які доставляють кисень в лікарні, де його потребують жителі України", - пояснив Вишняков.

За його словами, кисень, який отримують в ході сепарації на металургійних підприємствах, за своїми параметрами відповідає медичному. Кисень на комбінатах перевіряють лабораторії, атестовані Держлікслужбою. Згідно з цими пробами, його можна застосовувати для пацієнтів, хворих на COVID.

На початку цього тижня в українських лікарнях почав закінчуватися кисень для хворих коронавірусом. Два основних виробника кисню в Україні зупинилися на плановий ремонт. Ще один завод закрився через технічні несправності, тому Міністерство охорони здоров'я вирішило закуповувати кисень у Польщі.

"Зараз ми разом з командою Міністерства охорони здоров'я визначаємо пріоритети, на яку територію і в якому обсязі необхідно поставити кисень. Ми, як команда "Метінвесту", беремо на себе зобов'язання для того, щоб відвантаження кисню йшла цілодобово. Прямо зараз там стоїть черга з машин. Ми виводимо додаткові зміни, люди працюють 24/7 для того, щоб якомога швидше і якісніше скоротити швидкість доставки кисню тим, хто його потребує", - підкреслив Олександр Вишняков.

В цілому "Метінвест" за 15 років направив близько 350 мільйонів гривень у сферу охорони здоров'я.