"Метинвест" готов начать зеленую модернизацию активов в Украине после окончания войны

Несмотря на военные риски, в 2024 году общий объем инвестиций компании "Метинвест" достиг около 670 млн долларов на площадках в Украине. Сейчас компания имеет стратегию модернизации своих предприятий на 8 миллиардов евро - ждет только завершения войны.

"Мы имеем стратегию зеленой модернизации украинских предприятий стоимостью 8 млрд долларов на 7-10 лет. Готовы стартовать с этой стратегией сразу, как только война закончится и Украина получит гарантии безопасности", - пояснил Рыженков.

Он также рассказал, что в этом году в "Метинвест" за собственные средства выполняет проект сгущения хвостовой пульпы на Северном ГОКе и ремонт доменной печи №9 на "Каметстали". Объем инвестиций только в эти проекты в Украине - около 50 млн долларов.

"Также есть проект по строительству завода по производству зеленой стали в Италии. Ориентировочная стоимость совместного проекта - 2,5 млрд евро. Львиная доля будет профинансирована за счет кредитов и грантов, предоставляемых в Европейском Союзе. Этот проект станет примером для будущей модернизации "Запорожстали" и "Каметстали". С другой стороны, этот завод - ответ на тренд на декарбонизацию, что побуждает модернизировать и железорудные активы под требования зеленой металлургии", - отметил Рыженков.

Также, по его словам, "Метинвест" рассматривает возможности инвестиций - в Восточной и Южной Европе - регионах, где можно создать синергию с существующими бизнес-процессами и украинскими активами.

Напомним, с начала войны "Метинвест" Рината Ахметова направила на помощь Украине и ее гражданам 8,4 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - на нужды армии, в рамках милитаристской инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Кроме того, в 2024 году Метинвест перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн.