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"Метінвест" доправив до лікарень медикаментів та обладнання на 80 млн гривень

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Понеділок 20 червня 2022 19:26
"Метінвест" доправив до лікарень медикаментів та обладнання на 80 млн гривень Фото: "Метінвест" доправив до лікарень медикаментів та обладнання на 80 млн гривень (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Лікарі Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки, Мирнограду, Покровська й Кам’янського отримали від "Метінвесту" медикаменти, витратні матеріали та обладнання загальною вартістю приблизно 80 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, днями до Кам’янського приїхала восьма партія гуманітарного вантажу від "Метінвест": за запитом медиків швидкої допомоги привезли чотири спеціальні прилади для терапії поранень.

Також в Україну надходять медичні препарати й витратні матеріали в межах гуманітарного проекту "Рятуємо життя", створеного групою "Метінвест" і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова.

Сума допомоги медзакладам уже складає 238 тисяч євро: першу партію надали лікарням Запоріжжя й Кам’янського, тому що наразі ці міста стали центрами приймання біженців і постраждалих із регіонів активних бойових дій.

"Лікарі нарівні з військовими цілодобово рятують життя українців. Група Метінвест, разом з акціонерами Рінатом Ахметовим та Вадимом Новинським, веде масштабну роботу для забезпечення медиків усім необхідним. Також ми розпочали допомогу лікарням у межах гуманітарного проекту "Рятуємо життя", щоб якнайбільше людей отримали підтримку", - зазначив генеральний директор групи Юрій Риженков.

Як відомо, від початку війни бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" передали вже понад 2,4 млрд грн на підтримку України та українців.

Значну частину коштів становить гуманітарна допомога - харчові продукти, ліки, речі першої потреби, евакуація, шелтери тощо, а також створення найбільшого архіву свідчень українців про події війни з РФ.

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Метинвест
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