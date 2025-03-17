"Метинвест" Ахметова инвестирует 1,4 млрд гривен в строительство электростанций в Кривом Роге

Группа "Метинвест" в этом году инвестирует 1,4 млрд грн в строительство газовых электростанций на Центральном и Северном ГОКах, а также солнечной электростанции на Центральном ГОКе.

Об этом сообщил СЕО Объединенного ГОКа в Кривом Роге Группы "Метинвест" Игорь Тонев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сейчас проект находится на финальной стадии договоренностей по финансированию от украинских банков.

Кроме того, в этом году начнется большой стратегический проект по сгущению отходов обогащения на Северном ГОКе, который планируется завершить в 2026 году. Он предусматривает около 9 млрд грн инвестиций, из которых 1,5 млрд грн будет потрачено в 2025 году. Проект будут финансировать европейские кредитные агентства.

По словам Тонева, в 2024 году криворожские комбинаты были загружены на 50% от довоенного уровня, и выпустили 15 млн тонн концентрата и 6 млн тонн окатышей. Без завершения войны ни 2025-й, ни каждый последующий год не сможет быть легче - из-за ограничений и вызовов, связанных с военными действиями.

"Если говорить о поддержке государства, то нам хотелось бы больше прозрачности и диалога. Мы ощутили на себе рост тарифов на передачу электроэнергии и транспортировку газа. Сейчас планируют повысить тарифы на железнодорожные перевозки. Летом прошлого года именно из-за этого остановился Ингулецкий ГОК. Когда такие крупные предприятия останавливаются, проигрывают все - не только бизнес и работники, но и государство", - отметил Тонев.

Он также подчеркнул, что стратегия "Метинвеста" ориентирована на модернизацию металлургического производства: она предусматривает строительство завода в Италии и модернизацию предприятий в Украине. Завод по производству зеленой стали, который компания планирует построить в Италии, станет крупным потребителем продукции ГОКов в Европе.

Чтобы обеспечить предприятие сырьем, нужно модернизировать производство: построить комплекс флотационной доводки концентрата и модернизировать обжиговую машину. Инвестиции в такую модернизацию оцениваются минимум в 600 млн долларов.

"Развитие ГОКов должно быть направлено на производство продукции, соответствующей потребностям этих заводов, создавая зеленую цепочку поставок. Новые карьеры и месторождения не входят в наши планы. Наша стратегия сосредоточена на модернизации производственных мощностей ГОКов и улучшении качества продукции", - подчеркнул Тонев.

Как известно, "Метинвест" заплатил в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве.