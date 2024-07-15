Металлурги призывают Кабмин не допустить унификации тарифа на распределение электроэнергии

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) призывает правительство не допустить введения унифицированного тарифа на распределение электроэнергии: это станет разрушительным ударом по промышленности и нанесет большой ущерб украинской экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center .

Как отмечают в "АрселорМиттал Кривой Рог", крупная промышленность, в частности, предприятия ГМК, является залогом функционирования украинской экономики во время борьбы с агрессором. Только при стабильных условиях работы они могут продолжить поддержку экономики и уплату миллиардных налогов, средства которых направляются на оружие, дроны, технику и обеспечение украинских военных.

"Однако в последнее время принимаются и планируются к принятию решения, которые могут привести к остановке производства предприятий отрасли. Сейчас стало известно о подготовке решения, которое нанесет еще больший ущерб таким крупным стратегическим энергоемким предприятиям, как "АрселорМиттал Кривой Рог". Бизнес получил информацию, что Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), уже разработала решение о введении унифицированного тарифа на распределение электроэнергии для крупной промышленности, малого и микробизнеса», - указывают в АМКР.

На предприятии напомнили: сейчас тариф на распределение электроэнергии разделен по классам напряжения – 1-й и 2-й, что соответствует существующей практике тарифообразования на услуги распределения электроэнергии в ЕС.

"Тариф разделен и это логично, ведь для поставки электричества крупным предприятиям используется гораздо меньше инфраструктуры, а потери электроэнергии в электросетях на ее распределение значительно меньше, чем на 2-м классе, тогда как тариф для 2-го класса позволяет покрыть затраты на доставку электричества. малому и микробизнесу", - отметили в "АрселорМиттал Кривой Рог".

По полученной информации, НКРЭКУ хочет установить единый тариф для обеих групп потребителей, то есть одноразовым решением предлагается увеличить тариф для крупной промышленности в 5 раз.

"Это станет разрушительным ударом по крупной промышленности, которая формирует госбюджет, и будет иметь крайне негативное влияние на воюющую экономику страны", - говорится в обращении предприятия.

"АрселорМиттал Кривой Рог" просит правительство вмешаться в ситуацию и не допустить принятия регулятором решения, что нанесет ущерб отечественной экономике и противоречит европейским правилам, которые Украина активно интегрирует в свою энергетику.