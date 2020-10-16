Металурги просять уряд та НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Підвищення тарифу на передачу електроенергії на 30%, заплановане НКРЕКП, серйозно вдарить по бізнесу. Це значно погіршить макроекономічну ситуацію в Україні, призведе до закриття підприємств на зростання кількості безробітних.

Про це йдеться у відкритому листі Асоціації "Укрметалургпром", адресованому голові НКРЕКП Валерію Тарасюку та т.в.о. міністра енергетики України Ользі Буславець.

Як сказано у листі, за першу половину 2020 року падіння промислового виробництва досягло 7,7%, а збиток промпідприємств склав 40 млрд грн. Капітальні інвестиції у промисловість за 6 міс. скоротилися на 37,5 млрд грн у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р.

"Зважаючи на ці обставини, просимо вас не допустити зростання тарифу на передачу електроенергії. Адже в результаті такого кроку значна частина підприємств стане збитковими, що призведе до подальшого падіння виробництва та зайнятості", - сказано у листі.

Металурги нагадують: у момент впровадження "зеленого" тарифу гарантії виробникам енергії із відновлювальних джерел надавала держава. Тому саме вона й має сплачувати за "зеленим" тарифом - шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики.

"Відповідно до Закону № 810-ІХ, Кабінет міністрів України має погасити заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед суб’єктами господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, що утворилася станом на 1 серпня 2020 року шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики з терміном обігу п’ять років. Окрім цього, КМУ повинен передбачити у Бюджеті видатки на фінансову підтримку Гарантованого покупця для оплати "зеленої" електричної енергії в обсязі не менше 20% виробітку", - йдеться у відкритому листі Асоціації.

Разом з тим, впевнені металурги, слід ліквідувати схеми, які, згідно з інформацією ЗМІ, діють на ринку електроенергії та через які ДП "Гарантований покупець" недоотримує мільярди гривень додаткових доходів, які могли піти на підтримку ВДЕ.

"Враховуючи очікувані негативні наслідки від зростання тарифу "Укренерго", просимо НКРЕКП залишити тариф на передачу електроенергії на поточному рівні у 240 грн/МВТ.год", - резюмували в Асоціації.

Нагадаємо, НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Народний депутат України Олексій Кучеренко назвав намір НКРЕКП підняти тариф "Укренерго" схемою обкрадання споживачів електроенергії.

Своєю чергою експерт Економічної дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що на спробу підвищити тариф "Укренерго" має жорстко відреагувати АМКУ.