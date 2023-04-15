"Металлист 1925" поделил очки с "Александрией" в рамках Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Металлист 1925" – "Александрия" – 0:0

С первых минут инициативой завладеть номинальные гости. Команда Руслана Ротаня постоянно нагнетала опасность у ворот харьковчан. Впрочем, до опасных моментов дело не доходило. Большинство атак завершилось без акцентированных ударов.

Действительно, голевая возможность у "Александрии" возникла перед перерывом. Это Калитвинцев головой сбросил мяч в центр штрафной на Ковальца. Хавбек, однако, невовремя подскользнулся и пробил выше ворот. "Металлист 1925" ответил через несколько минут выстрелом Бычека в перекладину с острого угла.

После перерыва харьковчане выровняли игру. Однако моментов на поле не стало больше, а игра в основном шла между двумя штрафными площадками. Разве что Кулаков на 56-й минуте оказался с мячом в центре штрафной, но пробил мимо ворот "Металлиста 1925".

Дальше игра успокоилась. Только в финальные минуты команды вспомнили об атаках. Вот харьковчанин Русин пробил метров с 25-ти, но голкипера "Александрии" подстраховала перекладина. В свою очередь то ли удар, то ли прострел Мустафаева не успел подправить в ворота "Металлиста 1925" Мирошниченко.

В конце концов, матч завершился нулевой ничьей. "Александрия" осталась на 5-й строчке в турнирной таблице (33 очка). Тем временем харьковчане поднялись на 9-е место, набрав 22 пункта.