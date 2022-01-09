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Місцями невеликий сніг, ожеледиця та туман: прогноз погоди на завтра

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Київ, Неділя 09 січня 2022 20:00
Місцями невеликий сніг, ожеледиця та туман: прогноз погоди на завтра Фото: прогноз погоди в Україні на 10 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У понеділок, 10 січня, погода в Україні буде різною. У північних, центральних і східних областях вночі очікується сніг, тоді як на півдні і заході істотних опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Вночі в Україні, крім західних областей, місцями очікується невеликий сніг. Можливе налипання мокрого снігу. Вдень істотних опадів не очікується.

У західних областях та на півдні місцями очікується туман, видимістю 200-500 метрів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 7-12 метрів в секунду.

Температура повітря 10 січня становитиме:

  • на заході вдень від -1 до -3, вночі від -4 до -10;
  • на півночі вдень від -1 до -3, вночі - від -1 до -5;
  • на сході вдень від 0 до +3, вночі - від 0 до -2;
  • на півдні вдень від +3 до +11, вночі - від -1 до +3;
  • у центрі вдень від -1 до +2, вночі - від -1 до -4.

Місцями невеликий сніг, ожеледиця та туман: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Україні 10 січня (meteo.gov.ua)

Сніголавинна ситуація в Карпатах

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) 10 січня очікується на високогір'ї Закарпатської області, в горах Івано-Франківської області.

У горах Чернівецької області та середньогір'ї Львівського регіону - помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

Важливо! Синоптики рекомендують утриматися від походів на високогір'ї.

Місцями невеликий сніг, ожеледиця та туман: прогноз погоди на завтра

Фото: сніголавинна ситуація в Карпатах 10 січня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві вночі очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Вдень синоптики істотних опадів не прогнозують. Температура повітря в нічний і денний час буде перебувати в межах від -1 до -3 градусів.

Місцями невеликий сніг, ожеледиця та туман: прогноз погоди на завтра

Фото: погода в Києві 10 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, 1 січня синоптики дали прогноз погоди на перший місяць 2022 року.

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